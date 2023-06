Allarme bomba al porto, il trolley era di una marittima ucraina: "L'avevo lasciato per i bisognosi"

Il suo obiettivo era quello di smaltire quel trolley o fare in modo che qualche persona bisognosa lo trovasse e potesse riutilizzarlo, come si usa fare, ha raccontato, nella "sua" Ucraina. Di certo, ha detto dispiaciuta, non aveva alcuna intenzione di far scattare un allarme bomba al porto. La polizia ha individuato la donna che ieri, per oltre un'ora, ha gettato nel caos l'area degli imbarchi per le navi da crociera, quella che si trova in corrispondenza del varco "Amari" di via Francesco Crispi. Si tratta di una giovane marittima ucraina, imbarcata poco più di un anno fa, praticamente in concomitanza con lo scoppio della guerra.

L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri quando qualcuno ha notato e segnalato la presenza di un bagaglio abbandonato vicino a un cestino dell'immondizia. In poco tempo si è attivata la macchina composta da polizia di frontiera marittima, guardia costiera, vigili del fuoco e personale dell'autorità portuale. Grazie all'intervento degli artificieri che hanno fatto brillare il bagaglio è stato accertato che al suo interno non c’era nulla. Era vuoto. I poliziotti hanno avviato le indagini visionando le immagini delle telecamere e analizzando altri piccoli elementi: tra questi c'era il lembo bruciacchiato di un'etichetta legata alla maniglia del trolley.

Dai pochi caratteri e codici visibili i poliziotti sono riusciti a risalire all'identità di una giovane donna ucraina poco più che ventenne, partita da Istanbul e pronta a salpare per lavoro in direzione Marsiglia. E' stata quindi rintracciata dai poliziotti che l'hanno convocata per poterla ascoltare. Acquisita anche la sua versione, la donna non è stata denunciata per procurato allarme ma l'episodio è stato comunque segnalato alla Procura che dovrà valutare se ci siano i presupposti o meno per procedere nei suoi confronti