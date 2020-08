Una valigia abbandonata sul marciapiede, scatta l’allarme bomba in via Libertà

Una valigia abbandonata sul marciapiede fa scattare l’allarme bomba in via Libertà. Quattro pattuglie della polizia sono intervenute ieri sera, intorno alle 20.30, a pochi metri dall’incrocio con via Notarbartolo. Una volante ha sbarrato la strada all’altezza di piazza Alberigo Gentili per tenere a distanza gli automobilisti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il traffico è stato bloccato per consentire agli artificieri di lavorare in sicurezza. Gli specialisti hanno analizzato il bagaglio, di colore nero, accertando prima ancora di farla brillare che all’interno non ci fosse nulla di pericoloso. La valigia è stata rimossa e la strada, chiusa per oltre mezzora, è stata riaperta alla circolazione.