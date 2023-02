Allarme bomba al Massimo, evacuato anche il cinema Rouge et Noir

Allarme bomba in piazza Verdi. I vigili del fuoco e gli agenti di polizia sono intervenuti intorno alle 20 per un pacco sospetto abbandonato a pochi metri dall'ufficio postale. L'area è stata transennata sino all'arrivo degli artificieri e, a scopo precauzionale, è stato anche evacuato il cinema Rouge et Noir. La proiezione del film infatti è stata interrotta e gli spettatori sono stati invitati a lasciare la sala utilizzando le uscite d'emergenza.

Successivamente sono intervenuti gli specialisti della polizia che hanno ispezionato a distanza il pacco sospetto - uno zaino di colore nero - prima di applicare delle mini cariche esplosive per farlo brillare. "Abbiamo sentito il botto dalla zona della Champagneria", spiega un uomo che uscito poco prima dal cinema. All'interno, però, c'erano un libro, alcuni indumenti e pochi altri effeti personali.