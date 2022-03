Falso allarme bomba in via Maqueda, fatto brillare un bidoncino: chiusa e riaperta l'area pedonale

Un bidoncino in pvc piazzato al centro della strada ha fatto scattare stamattina intorno alle 10,30 l'allarme bomba nell'area pedonale di via Maqueda, all'altezza di via del Celso, vicino alla chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi. Sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia, vigili del fuoco e sanitari a bordo di un'ambulanza del 118 arrivata a scopo precauzionale, come previsto normalmente in questi casi. La strada è stata chiusa e il contenitore è stato fatto brillare. Il tratto di via Maqueda è stato successivamente riaperto.