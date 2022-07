Evacuato l'ufficio postale di via de Gasperi per un pacco sospetto, ma è un falso allarme

Con ogni probabilità è stata una dimenticanza, ovvero qualcuno aveva lasciato una piccola scatola incustodita e si era allontanato. E tanto è bastato per fare scattare l'allarme bomba con conseguente evacuazione dell'ufficio postale. Il fuori programma si è verificato nel primo pomeriggio in via Alcide de Gasperi. Dopo la segnalazione fatta al 112, dipendenti e utenti sono stati invitati a uscire nel più breve tempo possibile dall'ufficio postale. Poco dopo sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri che hanno fatto brillare il pacco sospetto accertando che al suo interno ci fossero solo effetti personali.