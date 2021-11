Borsone abbandonato in via Libertà, scatta l'allarme bomba

Allarme bomba in via Libertà. La polizia è intervenuta questa mattina, intorno alle 9.30, all'angolo di via Mario Rapisardi. Alcuni passanti hanno chiamato il 112 segnalando la presenza di un borsone sospetto abbandonato sul marciapiedi. Gli agenti hanno circoscritto l'area con l'ausilio dei vigili del fuoco, hanno ispezionato l'oggetto e lo hanno collegato a una mini carica esplosiva. Dopo aver fatto brillare il bagaglio gli investigatori hanno constatato come al suo interno non ci fosse nulla di pericoloso. Intorno alle 10 la strada è stata riaperta e la circolazione ripristinata.