L'allarme antincendio suona da tre mesi, lezioni tra i disagi al liceo scientifico Croce

L'allarme antincendio suona ininterrottamente al piano terra del liceo scientifico Croce di via Benfratelli e gli studenti sono costretti a seguire le lezioni distratti dal rumore. Tre mesi non sono bastati per riparare il guasto e, pochi giorni fa, il preside Mario Veca ha disposto lo spostamento di otto classi "per una giusta condivisione del disagio provocato", come si legge nella circolare.

Così quattro classi sono state trasferite al pianterreno e altre quattro che da settimane si sorbiscono la sirena a intermittenza sono andate al secondo piano a godersi un po' di silenzio. "Si precisa che l’istituto ha fatto quanto in suo potere per provvedere alla riparazione dell’impianto antincendio e che i tempi dipendono dalla ditta a cui è stato assegnato l’intervento", recita ancora la circolare.

Eppure, una studentessa che si è rivolta a PalermoToday, segnala che "all’inizio sembrava fosse un problema tecnico per cui ci avevano garantito che dopo l'arrivo di una squadra di tecnici, il problema si sarebbe risolto". Era la fine di febbraio, però, e fino a oggi l'anomalia dell'impianto non è stata sistemata. "Oltre al fastidio provocato da sei ore di allarme continuo durante le lezioni - aggiunge la studentessa - ancora più grave è la problematica della mancata sicurezza all’interno dell’istituto, poiché se davvero si dovesse verificare un incendio dato che l'allarme suona sempre ormai non si capirebbe nemmeno la situazione di pericolo".

Dagli uffici della dirigenza del liceo Croce spiegano: "I problemi all'impianto antincendio sono stati diversi, la Città metropolitana (che ha competenza sulle scuole superiori, ndr) si è attivata con lentezza, la ditta è già venuta ma ci vuole un pezzo di ricambio che deve arrivare. Appena sarà disponibile sarà sistemato l'impianto".