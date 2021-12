VIDEO | "Viviamo tra allagamenti, fanghi e melma": i residenti del Borgo pronti a protestare

Da cinque anni, da quando sono state deviate alcune falde durante i lavori per l'anello ferroviario, i residenti di piazza della Pace e delle vie limitrofe vivono in condizioni di forte disagio. Allagati garage e scantinati. Il 9 dicembre sit in davanti a Palazzo delle Aquile