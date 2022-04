Pasqua col maltempo nel Palermitano: auto bloccata in un sottopasso a Bagheria, salvate tre turiste

Momenti di panico ieri a Bagheria, dove un'auto con a bordo tre anziane turiste è rimasta bloccata nel sottopassaggio ferroviario di viale Bagnera. A causa delle abbondanti piogge di Pasqua la strada si è allagata. Nonostante l'acqua alta, le donne hanno cercato di attraversare il ponte per raggiungere Villa Cattolica, dove erano dirette: si sono ritrovate al centro del sottopasso, imprigionate all'interno del mezzo, con le ruote sott'acqua. Per liberarle sono dovuti intervenire i vigili del fuoco allertati da alcuni passanti.

"Da settembre - dichiara il sindaco Tripoli -il sottopasso non si allagava ed era anche presidiato dai vigili urbani, sul posto per segnalare il pericolo e non far passare nessuno ma le anziane sono passate lo stesso". Sul posto nel pomeriggio, per pulire le caditoie ostruite dai detriti, sono intervenuti anche alcuni operai comunali.

Disagi anche in altre zone del Comune: in corso Baldassare Scaduto è saltato un tombino. Diverse le strade allagate anche in città, sia in centro che in periferia. I disagi maggiori in via Messina Marine, all'altezza dell’ospedale Buccheri La Ferla, e in corso Re Ruggero, davanto alla stazione della metro Orléans.