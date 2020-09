Alla Kalsa un momento di riflessione per il beato padre Pino Puglisi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La comunità della Kalsa ricorda il 27° anniversario del martirio del Beato Padre Giuseppe Puglisi. L'appuntamento è fissato per lunedì 14 settembre alle ore 20 presso la chiesa di Santa Maria della Pietà di via Torremuzza 1 alla Kalsa, Il momento di riflessione sarà guidato da Don Giueppe Di Giovanni e si svolgerà proprio attorno al fonte battesimale della parrocchia, dove è stato battezzato Don Puglisi. Questa è una delle tante iniziative che il centro di accoglienza Padre Nostro ha organizzato anche quest'anno. A seguire, alle ore 21, in Piazzetta beato Pino Puglisi, si terrà la relazione “La radicalità e la testimonianza in Don Giuseppe Puglisi e in Don Giuseppe Dossetti” di Pier Luigi Castagnetti, collaboratore di Don Dossetti. Alle 22.30, su TV2000, verrà trasmesso il concerto meditazione “Perché forte come la morte è l'amore” del centro di accoglienza Padre Nostro e della fondazione “Frammenti di Luce”.