Alla Kalsa si chiudono i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia

Si concludono i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia alla Parrocchia di Santa Maria della Pietà di via Torremuzza 1 alla Kalsa. Domani alle ore 21 appuntamento con i “Triunfi” della Santuzza a cura del teatro Ditirammu. Domenica, alle ore 19, la chiusura con la solenne concelebrazione eucaristica presieduta da monsignor Vincenzo Manzella, vescovo emerito di Cefalù con il parroco Don Giuseppe Di Giovanni. Entrambe le iniziative si svolgeranno nel rispetto delle norme del distanziamento per il Covid-19.