Alla Kalsa si chiudono i festeggiamenti in onore di Santa Rosalia

Continuano nello storico quartiere della Kalsa i festeggiamenti in onore della Santa Patrona di Palermo, organizzati dall’antica confraternita di Santa Rosalia dei Sacchi e del Pellegrino e dal parroco Don Giuseppe Di Giovanni. I momenti più attesi saranno l’omaggio floreale alla Santuzza e la processione per le vie del quartiere. In settimana sono in programmi alcuni momenti di preghiera, a partire da giovedì 14 settembre, alle 18, presso la parrocchia di Santa Maria della Pietà di via Torremuzza 1, con la solenne concelebrazione eucaristica. A presiederla il vicario episcopale padre Adrian Titone, parroco della chiesa di San Nicola da Tolentino. Tra i partecipanti i fedeli delle parrocchie dei quartieri Kalsa, Vucciria e il centro “Padre Nostro” nel 30° anniversario del martirio del beato Pino Puglisi, battezzato proprio alla chiesa della Pietà. Domenica alle ore 10.30 si celebrerà la Santa Messa pontificale presieduta da Monsignor Giuseppe Sciacca, presidente dell’ufficio del lavoro della sede apostolica. La celebrazione sarà animata dal coro polifonico della polizia municipale di Palermo. Alle 16.30 è in programma l’omaggio floreale a Santa Rosalia, alla presenza delle confraternite e delle autorità civili e religiose. Dalle ore 17 si muoverà la processione di Santa Rosalia dei Sacchi che raggiungerà il Foro Italico per l’omaggio ai caduti in mare durante la prima e la seconda guerra mondiale. Alle 21.15 è previsto l’ingresso trionfale dalla porta storica della città “Porta Reale” e infine alle 22.30 il rientro in chiesa e la benedizione con la reliquia di Santa Rosalia.