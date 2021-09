Alla Kalsa la solennità di Santa Maria della Pietà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La chiesa di Santa Maria della Pietà festeggia la solennità di Maria SS. Addolorata, patrona e titolare della Parrocchia della Kalsa a Palermo. L’appuntamento è per martedì 14 settembre nella chiesa di via Torremuzza 1. Nel pomeriggio a partire dalle 17 ci saranno momenti di preghiera e raccoglimento con il Santo Rosario e i Vespri. A conclusione si celebrerà una Santa Messa solenne con la benedizione dei crocifissi. Un momento di speciale preghiera è fissato per le 20, in collaborazione con la confraternita di Santa Rosalia dei Sacchi e del Pellegrino.

Ai fedeli della Kalsa si uniranno anche i membri del Centro Padre Nostro davanti al fonte battesimale dove è stato battezzato il beato Pino Puglisi. Il giorno successivo, mercoledì 15 settembre alle ore 18 si svolgerà, sempre nella parrocchia di Santa Maria della Pietà, la concelebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Vincenzo Manzella, Vescovo emerito di Cefalù, con la partecipazione di gruppi e confraternite. Durante la Messa si pregherà per nuove vocazioni alla Chiesa palermitana e per il giubileo sacerdotale del parrocco Don Giuseppe Di Giovanni. Tutte le celebrazioni e iniziative si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anti Covid.