Slai Cobas: "Alla città metropolitana il caos regna sovrano ma solo a danno degli studenti disabili, famiglie e operatori"

Quanto sta accadendo alla Città Metropolitana di Palermo ha davvero del ridicolo se non fosse che la situazione per gli studenti disabili le famiglie e gli Assistenti igienico personale resta molto grave. Negli Uffici delle Politiche Sociali regna il caos più totale, ad oggi ci sono tanti studenti disabili senza servizio pur avendo le scuole presentato in tempo utile tutta la documentazione necessaria, ci sono studenti che restano sporchi a scuola perché nessuno li accudisce nei servizi sanitari e ai genitori paradossalmente si chiede di fornire una fascia di reperibilità per sopperire a scuola ad un servizio che deve essere garantito ma viene sistematicamente negato a tanti studenti dalla regione Siciliana in primis di Schifani/Albano costretta ad ammettere che le risorse non bastano e dagli Enti intermedi come la Città Metropolitana con a capo il Sindaco Lagalla, i cui proclami sull' avere regolarmente avviato il servizio rigettiamo.

Peraltro si sta mettendo in atto un grave taglio, per risparmiare soldi, ai posti di lavoro degli Assistenti specializzati. Con un inaccettabile giochetto al ribasso si sta ledendo gravemente il principio basilare della continuità dell'assistente sullo studente nel percorso scolastico, la Città metropolitana sta accorpando nelle diverse scuole gli studenti, che non sono persone ma solo numeri, ad una sola Coop Sociale ad esempio, scelta sulla base di criteri del tutto arbitrari, buttando fuori gli Assistenti che fino all anno scorso avevano invece seguito gli studenti, assunti da un altra Coop e calpestando illegittimamente la scelta operata dalle famiglie che si ritrovano con i loro figli assegnati di punto in bianco ad Assistenti che non hanno mai seguito il percorso scolastico dello studente... insomma una nuova operazione di macelleria sociale, studenti senza diritti e lavoratori peraltro a maggioranza donne privati del lavoro... a tutto ciò si aggiunge la gravissima imposizione della Città Metropolitana di una presunta "questione del genere" che a fronte di una platea di studenti maggiormente maschi esclude dal lavoro le Assistenti donne che sono la maggioranza, che dovrebbero essere a dire della Città Metropolitana deputate solo ad occuparsi delle studentesse, mentre queste Assistenti invece sono specializzate come personale parainfermieristico per cui non deve esistere proprio nessuna questione del genere. Non sanno più come inventarsi ogni pretesto per risparmiare sulla pelle di studenti e lavoratrici e lavoratori calpestando ogni legge vigente. Continueremo a lottare... prossima settimana nuove mobilitazioni Tutti gli studenti disabili devono avere il servizio che gli spetta e tutti gli Assistenti devono rientrare al lavoro.

Slai Cobas per il sc Palermo