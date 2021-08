Scuola vandalizzata a Ficarazzi, il Rotary regala colori e quaderni per i bambini

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

All'Istituto comprensivo Livatino di Ficarazzi, che è stato vandalizzato, saranno consegnati colori, album e quaderni per i bambini da parte del Rotary Club Palermo Montepellegrino. La consega sarà effettuata al preside Mario Veca, dirigente scolastico irreprensibile, paladino della cultura della legalità e fermo sostenitore di un processo di crescita culturale e umana che pervada l’intero territorio siciliano garantendone uno sviluppo pieno, consapevole e corroborato di giustizia e civismo.

Per il presidente del Club Rotary Palermo Montepellegrino Antonio Fundarò "La riprovevole aggressione, perché di questo si tratta effettivamente, a un simbolo istituzionale di democrazia, di legalità e, principalmente di cultura, qual è la scuola, rappresenta oggi una grave ferita materiale e morale. Tuttavia, siamo fermamente e fortemente convinti che anche in questo caso vincerà quella parte consistente e radicata saldamente ai valori più autentici di questa meravigliosa terra di Sicilia, sana e civile della comunità, fatta di studenti, di bambine e bambini, di giovani, di famiglie e di lavoratori che rifiutano il crimine (perché un atto di vandalismo è un crimine gravissimo se perpetrato, ancor più, contro le scuole), e costruiscono ogni giorno un futuro diverso per Ficarazzi e per la Sicilia tutta. Una forte vicinanza al preside Mario Veca, simbolo di rinnovamento culturale, sociale e umano. Nei prossimi giorni consegneremo, come provocazione culturale e civica, al preside Mario Veca, a nome di tutti i soci del club materiale scolastico di facile consumo, colori, album e quaderni, a riprova e testimonianza del fatto, che la Sicilia è profondamente diversa da questi idioti che mortificano decenni di crescita culturale".