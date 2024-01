Odissea sul Palermo-Ustica: l'aliscafo arriva davanti all'isola, non riesce ad attraccare e torna nel capoluogo

Odissea per i passeggeri dell'aliscafo Palermo-Ustica di stamattina. Il mezzo della Liberty Lines partito alle 7 dal capoluogo sarebbe dovuto arrivare alle 8.30 nell'isola. Ma una volta giunta davanti al porto, l'imbarcazione non è riuscita ad attraccare ed ha dovuto fare ritorno a Palermo, dove è arrivata intorno alle 9.20.

A segnalare quanto accaduto è Diego Altezza, capogruppo di "Tutti insieme per Ustica" in consiglio comunale: "A bordo c'erano 15-20 pendolari, tra medici, insegnanti e residenti nell'isola. C'era una leggera risacca ed è assurdo che l'aliscafo non sia riuscito ad approdare al porto. Non è dunque dipeso dalle condizioni meteomarine, ma dall'obsolescenza del mezzo. Alla tratta Palermo-Ustica - aggiunge Altezza - è da poco stato destinato l'aliscafo Carlo M, realizzato nel 2002, un'imbarcazione vecchia con problemi di manovra".

Un problema che nei giorni scorsi è stato sollevato anche su "Ustica Sape", blog locale, nel quale è stata pubblicata una lettera aperta al sindaco Salvatore Militello, a cui viene chiesto di intervenire con "maggiore decisione perché "è evidente che alla tratta Palermo-Ustica vengono assegnati mezzi che altre isole rifiutano: forse perché sono vecchi, al limite del disarmo, o inidonei? Ne è un esempio calzante l’aliscafo Carmen M. Era stato assegnato, con grande risonanza mediatica, alla tratta Milazzo-isole Eolie ma, dopo poco tempo, è stato rifiutato e dirottato sulla tratta Palermo-Ustica. Successivamente lo stesso Carmen M, andato in cantiere per la normale manutenzione è stato sostituito dall’aliscafo Carlo M, ancora più vecchio, pertanto ancora più insicuro".