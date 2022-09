Il sindaco di Cefalù: "Ripristinare l'aliscafo pubblico per le isole Eolie"

“Il rinnovo e l’ammodernamento del porto di Cefalu? sono un impegno prioritario della nostra amministrazione e, come abbiamo detto piu? volte in campagna elettorale, auspichiamo un pronto ripristino dell’aliscafo pubblico che collega Cefalu? e le isole Eolie, due siti Unesco da troppo tempo non collegati direttamente". Lo dichiara il sindaco di Cefalu?, Daniele Tumminello, a seguito del comunicato lanciato in data 5 settembre 2022 da Italia Nostra Nazionale, relativamente al ripristino della tratta in questione.

"Gia? nella primavera 2017 - dice Tumminello - lo scalo cefaludese era stato ripristinato nelle sue funzionalita?, e nell’agosto 2021 erano stati eseguiti i lavori di completamento per rendere fruibile lo scalo ai viaggiatori. Va aggiunto che anche la classificazione del porto di Cefalu? era stata aggiornata con l’aggiunta della destinazione funzionale di “servizio passeggeri” a quella di “turistica, da diporto e peschereccia” allo scopo di estendere la possibilita? per i turisti in visita a Cefalu? di raggiungere l’arcipelago delle Eolie utilizzando i mezzi di pubblico trasporto".