Maltempo, non partono né gli aliscafi né il traghetto per Ustica

Difficoltà nei collegamenti marittimi tra la Sicilia e le sue isole minori a causa del maltempo. Questa mattina l'aliscafo che collega Palermo a Ustica non è partito e la compagnia Liberty Lines ha annullato anche la corsa di ritorno delle 14:30. Annullato anche il traghetto che opera sulla stessa tratta.

Numerose anche le corse degli aliscafi sospese da e per le isole Eolie, così come l'aliscafo che collega Messina con Reggio Calabria. Non salperà a causa delle cattive condizioni meteo anche la nave che collega Trapani con l'isola di Pantelleria.

Fonte: Dire