Cambia l'accesso al terminal aliscafi del porto: si entrerà solo dall'area Marina Yachting. Lo fa sapere l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale attraverso una nota. "A partire da lunedì 27 maggio 2024 - si legge - chiunque vorrà accedere al terminal aliscafi del porto di Palermo - Molo Trapezoidale per imbarcare sulle unità veloci in collegamento con le isole minori o, semplicemente, per accedere alla biglietteria Liberty Lines/Siremar-Caronte & Tourist, dovrà percorrere la via Patti ed entrare attraverso l’area denominata Palermo Marina Yachting. Una volta acquisito il titolo di viaggio, potrà recarsi direttamente all’imbarco distante pochi metri".

"Ai soli passeggeri della nave della Caronte & Tourist, in collegamento con l’ isola di Ustica, senza auto al seguito - prosegue la nota - sarà consentito, in questa prima fase di sperimentazione dei nuovi accessi portuali ed esclusivamente per il giorno della partenza, l’ingresso dal predetto Terminal al porto commerciale mediante i tornelli di nuova installazione, solo dopo aver effettuato l’acquisto in loco dei biglietti e non prima di 30 minuti dalla partenza della nave". Infine, la precisazione: la nave per Ustica "continuerà a mantenere l’ormeggio all’interno del porto commerciale con regolare accesso dagli "storici" varchi portuali".