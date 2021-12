Alimena, ufficio postale chiuso per lavori: attivato quello mobile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Poste Italiane ha reso noto che ad Alimena è disponibile un ufficio postale mobile che garantirà ai cittadini i servizi postali e finanziari. L’ufficio si trova in via Tenente Consolo 2 ed è aperto dalle 08.20 alle 13.35, in sostituzione della sede antistante chiusa fino a giovedì 9 dicembre per lavori.