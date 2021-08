Alimena: intitolare un bene o uno spazio pubblico a Gino Strada

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Alimena -I consiglieri comunali del gruppo politico ‘Alimena Futura ’ , Salvatore Scelfo , Alvise Stracci e Albanese Maria Palma hanno proposto di ricordare Gino Strada. “Dal 13 agosto siamo tutti un pó più SOLI- dicono – La morte di Gino Strada è sicuramente un duro colpo per il nostro Paese, un uomo che è sempre stato dalla parte degli ultimi, dalla parte degli innocenti e delle vittime indifese delle guerre , ossia dalla parte giusta. Esempio di dedizione laica che con la sua testimonianza di umanità mostra la capacità di bene e di giustizia del cuore umano , anche a prescindere da ogni religione. Non è un uomo che è morto, ma un’idea di umanità. Noi come gruppo consiliare Alimena Futura vogliamo ringraziare e ricordare il fondatore di Emergency nel modo più semplice, pertanto abbiamo chiesto attraverso una mozione in Consiglio Comunale all’Amministrazione di intitolare a lui uno spazio o un bene pubblico di Alimena.