Apre ad Alia uno sportello di consulenza rivolto al personale della scuola

E' operativo anche ad Alia uno sportello di informazione e di consulenza rivolto al personale della scuola. Lo sportello, aperto dalla Flc Cgil Palermo, riceve il giovedì dalle 16 alle 17, presso i locali della Camera del Lavoro di Alia in via Palermo 22/24 (telefono 091 8219651). Il coordinamento dell'attività è affidato a Franco Dolce, docente delle scuole superiori.

“La nostra rete informativa si estende, questo sportello si aggiunge agli altri di Bagheria, Villabate, Misilmeri, Termini Imerese, Cefalù, Petralia e Partinico – dichiara il segretario generale Flc Cgil Palermo Fabio Cirino – Con l'apertura dello sportello di Alia offriamo un servizio che abbraccia anche i comuni di Montevago, Lercara, Valledolmo. L'intento è di radicarci sempre più sul territorio, come punto di riferimento e di incontro per tutte le necessità dei docenti, per dare informazioni pratiche sull'insegnamento, sulle modalità di reclutamento e di accesso ai concorsi, sul sostegno scolastico agli alunni disabili, sulle tematiche relative ai precari, alla formazione e a tutto ciò che riguarda il mondo della scuola”.