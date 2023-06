Spiaggia di Mondello e porticciolo di Sferracavallo pieni di alghe, ordinato lo smaltimento della Posidonia

L'accumulo di alghe che rende impraticabile un tratto della spiaggia di Mondello sarà rimosso a partire da questa settimana. Dopo l'appello di Ninni Gambino, disabile e consigliere nazionale della Federazione italiana nuoto paralimpico, e di Alessandro Cilano, gestore del lido "Ombelico del mondo" PalermoToday, l'assessorato all'Ambiente del Comune, guidato da Andrea Mineo, ha incaricato Rap per le operazioni di bonifica che riguarderanno anche il porticciolo di Sferracavallo. I lavori inizieranno dopodomani.

"In previsione della stagione balneare - dichiara l'assessore Mineo - l'amministrazione comunale, su impulso del sindaco Roberto Lagalla e di concerto con la Rap, ha avviato per tempo uno studio delle criticità relative all'accumulo della Posidonia sugli arenili. Accumulo che, complice anche i sempre più evidenti cambiamenti climatici, ha assunto proporzioni maggiori rispetto al passato. A seguito degli approfondimenti effettuati, è stato affidato incarico alla Rap di procedere alla caratterizzazione e allo smaltimento del rifiuto. Fra le nostre priorità - continua l'assessore - c'è sempre il decoro di tutta la città e, in particolare, degli arenili e delle spiagge a forte vocazione turistica del litorale palermitano. Per questo motivo, finita la fase di caratterizzazione, saremo prontamente al lavoro per garantire una stagione balneare all'insegna della salubrità e del benessere per i cittadini palermitani e per i turisti".

"In queste ore - spiega il presidente della Rap Giuseppe Todaro - stiamo analizzando le alghe e i rifiuti per individuare la soluzione più adeguata al corretto smaltimento. Ci siamo confrontati costantemente con l’amministrazione, e in particolare con il sindaco Roberto Lagalla e con l’assessore Mineo, anche per individuare e mappare i punti in cui queste alghe si sono accumulate durante le numerose mareggiate invernale, da mercoledì stesso procederemo alacremente con la rimozione".