Inizia (ancora) male l'estate a Sferracavallo, c'è l'alga tossica: vietati i bagni agli Scivoli

Doveva essere l'estate della ripresa per il mare di Sferracavallo, dopo la scorsa stagione tormentata dai divieti di balneazione a causa dei batteri fecali. Ma per lo specchio d'acqua davanti agli Scivoli si registra l'ennesima battuta d'arresto. Stavolta la "colpa" è dell'alga tossica. Nel primo monitoraggio, effettuato dall'Arpa lo scorso 17 giugno, è stata riscontrata una concentrazione di "ostreopsis ovata", questo il nome scientifico dell'alga tossica, di 150.620 cellule per litro, valore di cinque volte più alto rispetto al limite previsto di 30.000. Così l'assessore all'Igiene e alla sanità Fabrizio Ferrandelli ha firmato l'ordinanza di divieto di balneazione.

"Entro una settimana - spiega Ferrandelli - l'Arpa effettuerà nuove rilevazioni con l’auspicio che i livelli di concentrazione di alga tossica siano tornati sotto i limiti stabiliti per legge, in modo da revocare il divieto che in questo momento si rende necessario a tutela della salute delle persone. Questo fenomeno, come esplicitato in ordinanza, dipende esclusivamente da fattori naturali indipendenti dalle attività di gestione del territorio e, tengo a sottolineare che i parametri microbiologici dei campionamenti effettuati dall’Asp appena pochi giorni fa rientravano nei limiti fissati dalla legge, a dimostrazione di come le misure adottate dal sindaco Roberto Lagalla e dall'amministrazione, insieme alla Capitaneria di porto, il Nopa della polizia municipale, l'Amap e l'Asp stiano dando gli effetti sperati contro l’inquinamento del mare di Sferracavallo, che ha caratterizzato gli ultimi anni. Continueremo a seguire costantemente le attività di campionatura della costa, nella speranza di restituire la balneabilità il prima possibile".

Ok le altre spiagge palermitane

Non è stato riscontrato alcun valore oltre il limite, invece, negli altri tratti di costa tra Palermo e la provincia in cui l’Arpa ha prelevato i campioni. Basse le concentrazioni di ostreopsis ovata a Barcarello (160 cellule per litro), Vergine Maria (160 c/l), Capaci (560 c/l) e Cala Rossa a Terrasini (720 c/l). Un po' più alti ma ben sotto la soglia i numeri registrati nella spiaggia alle spalle del molo di Trappeto (2.560 c/l), a Costa Corsara a Isola delle Femmine (6.560 c/l) e ad Aspra, nella spiaggia con accesso da via Fiume d’Italia (16.400 c/l).

Cos'è l'alga tossica e cosa può provocare

Ma che cos'è l'alga tossica? Si tratta, si legge sul sito dell'Iss, Istituto superiore di Sanità, "di un’alga unicellulare potenzialmente tossica, ostreopsis ovata, che solitamente vive sulla superficie delle macroalghe rosse e brune presenti sul fondo del mare". E ancora: “La proliferazione di microalghe anche alle nostre latitudini è legata essenzialmente a fattori climatici: condizioni meteo-marine stabili moto ondoso ridotto (mare calmo, presenza di barriere artificiali), elevata temperatura dell’acqua (25°C o più), alta pressione atmosferica, venti di mare con velocità sufficienti a trasportare le goccioline d’acqua (aerosol)".

Secondo quanto spiega l'Iss l'intossicazione da alga tossica più diffusa è quella dovuta a "inalazione di aerosol contenente frammenti di cellule di alghe marine o tossine: i sintomi, che in genere si presentano a distanza di 2-6 ore dall’esposizione, sono febbre alta, mal di gola, tosse, dispnea, cefalea, nausea, rinorrea, congiuntivite e lacrimazione, vomito e dermatite". In genere tutto passa spontaneamente al massimo in 48 ore. Se però i malesseri dovessero essere eccessivi, ci si può rivolgere alla guardia medica.