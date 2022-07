Isola delle Femmine, rientra l'allarme alga tossica: valori sotto la soglia

Rientra l'allarme alga tossica a Isola delle Femmine e sono sotto la soglia anche i valori in tutti gli altri punti della costa palemitana dove sono stati effettuati i rilievi. E' questo il risultato del monitoraggio effettuato da Arpa Mare il 4 luglio.

L'alga tossica a Isola

Nel tratto davanti a Costa Corsara, a Isola delle Femmine, nei precedenti tre campionamenti la soglia di 30.000 cellule per litro di ostreopsis ovata, questo il nome scientifico del microrganismo, era stata sempre superata. Per questo motivo, il sindaco Orazio Nevoloso aveva disposto il divieto di balneazione in quello specchio d'acqua. All'ultimo esame il livello è sceso a 7.600 cellule/litro dai 40.920 del 27 giugno. Anche a Costa Corsara, dunque, si potrà tornare a fare il bagno.

Gli altri rilievi

I tecnici dell'Arpa hanno effetuato le indagini anche al porticciolo di Trappeto (nella spiaggia alle spalle del molo), a Cala Rossa (nella spiaggia del Sea Club), a Capaci (nei pressi dell'ex lido Riva d'Oro). In tutti e tre i casi sono state rilevate quantità di alga tossica ben sotto la soglia che fa scattare il divieto di balneazione. Non sono invece ancora disponibili i dati che riguardano Sferracavallo, Barcarello, Vergine Maria (spiaggia davanti alla tonnara Bordonaro) e Aspra (spiaggia con accesso da via Fiume d'Italia).