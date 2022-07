Isola delle Femmine, l'alga tossica diminuisce ma resta oltre i limiti

La concentrazione di alga tossica nel tratto di mare di Isola delle Femmine, davanti a Costa Corsara, diminuisce ma rimane ancora sopra i limiti che prevedono l'istituzione del divieto di balneazione. E' quanto emerso dall'ultimo monitoraggio condotto dall'Arpa Mare lo scorso 27 giugno.

Sono 40.920 le cellule per litro di ostreopsis ovata, questo il nome scientifico del microrganismo, rilevate dalle analisi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale. La soglia indicata dalla legge è di 30.000 cellule per litro. Al primo campionamento, effettuato il 16 giugno, il valore era a 34.160, poi al secondo controllo del 20 giugno si era saliti a 79.120. In quell'occasione invece era rientrata entro i limiti la quantità di alga tossica a Capaci. Nei prossimi giorni i tecnici torneranno nello specchio d'acqua di Isola per nuove indagini.

Alga tossica, cos'è e cosa può provocare

Secondo quanto riportato dal sito dell'Istituto superiore di sanità l'alga tossica prolifera al verificarsi di alcuni fattori climatici quali "condizioni meteo-marine stabili moto ondoso ridotto (mare calmo, presenza di barriere artificiali), elevata temperatura dell’acqua (25°C o più), alta pressione atmosferica, venti di mare con velocità sufficienti a trasportare le goccioline d’acqua (aerosol)". Cosa può succedere, ma non sempre, ai bagnanti? L'intossicazione da alga tossica più diffusa, spiega ancora l'Iss, è quella dovuta a "inalazione di aerosol contenente frammenti di cellule di alghe marine o tossine: i sintomi, che in genere si presentano a distanza di 2-6 ore dall’esposizione, sono febbre alta, mal di gola, tosse, dispnea, cefalea, nausea, rinorrea, congiuntivite e lacrimazione, vomito e dermatite". Sintomi che in generale passano entro 48 ore.