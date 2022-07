Fu il presidente del maxiprocesso: intitolata ad Alfonso Giordano la biblioteca del tribunale

"Intitolare la biblioteca del tribunale di Palermo ad Alfonso Giordano, il giudice che ha presieduto il Maxiprocesso alla mafia, è un importante atto che testimonia come la cultura alimenti la competenza e la conoscenza". Lo ha dichiarato il sindaco Roberto Lagalla, a margine della cerimonia di intitolazione.

"Si tratta - dice Lagalla - di un’iniziativa importante e preziosa, nel ricordo di un magistrato e di un uomo equilibrato, capace, responsabile e soprattutto esempio straordinario di dedizione alle istituzioni. Ritengo che questa biblioteca possa contribuire a mettere in atto un circuito di consultazione più ampio rispetto a quello limitato alla sola area del tribunale e credo che questo possa essere realizzato sia in sinergia con le biblioteche della città ma anche in un rapporto proficuo e virtuoso con l’Università degli studi di Palermo e del suo dipartimento di Giurisprudenza”.