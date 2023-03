Alfa Romeo gira uno spot a Palermo, strade chiuse e divieti in centro nel weekend

Palermo ancora una volta protagonista di uno spot automobilistico. Dopo il memorabile video della Red Bull, girato nel giugno 2021, stavolta tocca ad Alfa Romeo. La storica casa italiana ha scelto il capoluogo siciliano per uno shooting fotografico e per delle riprese video. Gli operatori sono attesi in città per sabato 18 marzo, come si evince dall'ordinanza pubblicata sull'albo pretorio del Comune. La sceneggiatura del filmato è top secret, ma il tema, secondo quanto filtra da Palazzo delle Aquile, non dovrebbe essere legato al "circus".

Il precedente Red Bull

Tra l'altro Valtteri Bottas, il pilota finlandese del team Alfa Romeo, che nello scorso giugno, sfrecciò con la sua monoposto davanti a piazza Duomo a Milano, nel prossimo fine settimana, è impegnato nel Gran premio dell'Arabia Saudita. In ogni caso, dunque, è da escludere la sua presenza. C'è da dire che, due anni fa, Red Bull per interpretare Max Verstappen, mandò a Palermo una controfigura. Stavolta però lo spot dovrebbe essere incentrato su auto commerciali del Biscione.

Le strade chiuse per lo spot Alfa Romeo a Palermo

Di certo, l'ordinanza dà indicazioni su strade e orari in cui verranno girate le scene e scattate le foto. E, di conseguenza, dove saranno istituiti i divieti. In corso Calatafimi, nel tratto compreso tra Porta Nuova e corso Alberto Amedeo e in corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra Porta Nuova a Via Matteo Bonello sarà vietato parcheggiare dalle ore 23 del 17 marzo alle 10 del 18 marzo e comunque sino al termine delle riprese. Le stesse vie saranno chiuse al transito pedonale e veicolare, per consentire le riprese dalle 6 alle 10 del 18 marzo. Divieto di transito dalle 16 alle 20 di sabato anche in corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra la via dei Tintori e il Foro Italico. In più piazza Pretoria, piazza Aragona, piazza Croce dei Vespri e via Sant'Anna saranno vietate ad auto e pedoni per consentire le riprese fotografiche dalle 9 alle 18, sempre sabato 18. Un divieto di sosta è previsto in via Malta dalle 23 del 17 marzo alle 20 dell'indomani.