VIDEO | Alessia Pifferi, parla in aula l'ex marito palermitano: "Ecco come ci siamo conosciuti"

La donna accusata di aver abbandonato la figlia in casa per diversi giorni, fino a provocarle la morte, si era sposata in municipio a Palermo e poi era tornata a vivere a Milano. Le parole dell'ex marito: "Non sapevo che fosse incinta"