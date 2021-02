Alessandro Dagnino eletto presidente dell’associazione dei tributaristi

L’avvocato Alessandro Dagnino, docente universitario di diritto tributario, è il nuovo presidente dell’ANTI (Associazione nazionale tributaristi italiani, ndr) Sicilia Occidentale. A stabilirlo è stata l’assemblea dei tributaristi che, ieri, ha eletto all’unanimità il nuovo presidente e il consiglio direttivo.

Quest’ultimo, oltre che dall’avvocato Dagnino, è composto dal professor Marco Cedro, che ricoprirà la carica di vicepresidente, dal dottor Marcello Barbaro (segretario generale), dall’avvocato Isabella Catalano e dal dottor Massimo Strazzeri. Inoltre, sono stati eletti come coordinatori dei comitati: Luigi Cinquemani e Chiara Gioè, entrambi avvocati e docenti universitari.

Dagnino succede al professor Salvatore Sammartino, che durante la stessa seduta è stato eletto per acclamazione presidente onorario. “Ringrazio i colleghi per la fiducia conferitami con l’elezione a presidente – ha commentato Alessandro Dagnino – mentre rivolgo i miei più cari ringraziamenti al presidente uscente Salvatore Sammartino per il mandato espletato. Insieme a tutto il consiglio direttivo, saluto questo incarico nella coscienza del ruolo di cerniera fra i cittadini e lo Stato che i tributaristi sono chiamati a svolgere. Il valore di questa funzione si percepisce soprattutto in un periodo di crisi, ma contemporaneamente di opportunità, come quello che l’Italia sta attraversando. Centrale – conclude l’avvocato Dagnino -, sarà infine, il contributo della nostra associazione al dibattito sulla riforma fiscale avviato dal presidente del Consiglio dei Ministri con le sue dichiarazioni programmatiche”.