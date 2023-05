Ospedale Cervello, Alessandro Chines è il nuovo direttore del pronto soccorso

Alessandro Chines è il nuovo direttore del pronto soccorso dell’ospedale Cervello. Entrerà in servizio il primo giugno.

Chines per cqinque anni assume l’incarico di direzione di struttura complessa (Uoc) di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza del Cervello, ovvero uno dei tre presidi che fanno parte degli "Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello".

Nella selezione pubblica a direttore indetta a suo tempo dall’azienda palermitana era arrivata prima la dottoressa Tiziana Maniscalchi. Con il passaggio di quest’ultima alla guida della direzione della Unità operativa complessa "Astanteria Mcau Villa Sofia" (pronto soccorso), Chines è subentrato per scorrimento di graduatoria.

"Tiziana Maniscalchi ha gestito durante l’emergenza Coronavirus il pronto soccorso del presidio Cervello, nel periodo in cuiera stato trasformato in Covid Hospital. Questo nuovo corso - che in parallelo coincide con la fine dell’emergenza pandemica nel Paese - oggi arricchisce l’azienda palermitana di un nuovo professionista di lungo corso sul campo dell'emergenza-urgenza", si legge in una nota.

In precedenza Alessandro Chines è stato, tra l’altro, responsabile del pronto soccorso di Termini Imerese (Asp 6) e vanta esperienze nella Croce Rossa Italiana e presso l'Asl di Belluno.