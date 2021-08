Comitato di presidenza della Fiaso, Alessandro Caltagirone nominato vicepresidente

Alessandro Caltagirone, direttore generale dell’Asp di Caltanissetta e commissario straordinario del Policlinico di Palermo, è stato nominato vicepresidente del nuovo comitato di presidenza della FIASO: la Federazione italiana delle aziende sanitarie. Una nomina giunta ieri in occasione dell’assemblea ordinaria durante la quale sono stati rinnovati gli organi statutari.

“Ringrazio il presidente della Fiaso, Giovanni Migliore per la fiducia – ha sottolineato Alessandro Caltagirone - sono consapevole dell’importanza e del significato che tale incarico determina soprattutto perché consente di poter rappresentare a livello nazionale istanze e necessità di chi vive, sul piano gestionale e manageriale, la sanità dall’interno. Un’opportunità che farò in modo di cogliere al meglio nel corso dei tre anni di mandato per poter dare un contributo concreto”.

Nel comitato di presidenza insieme ad Alessandro Caltagirone anche Pasquale Chiarelli, direttore generale della Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, Eva Colombo, direttore generale della Asl di Vercelli, Antonio D’Amore, direttore generale della ASL Napoli 2 Nord, Antonio D’Urso, Direttore generale della Azienda Usl Toscana Sud Est, Carlo Nicora, direttore generale della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo, Paolo Petralia, direttore generale Asl 4 Liguria, Angelo Tanese, direttore generale della ASL Roma 1. L’ Assemblea ha proceduto anche al rinnovo del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.