Otto anni senza Alessandra Siragusa, Orlando: "Ha costruito un nuovo rapporto tra Comune e scuola"

Otto anni fa morì a causa di un brutto male. Oggi, in occasione dell'anniversario della sua scomparsa, avvenuta all'età di 50 anni, il sindaco Orlando ricorda Alessandra Siragusa, ex assessore alla Pubblica Istruzione della sua giunta dal 1993 al 2000 ed ex parlamentare del Pd.

"Con passione - afferma il primo cittadino - ha dedicato la propria competenza professionale e sensibilità politica alla città. Ha saputo costruire un nuovo rapporto tra Comune e scuola mettendo proprio quest'ultima al centro di un grande cambiamento culturale e sociale che in tal senso ha visto nell'adozione dei monumenti cittadini da parte dei bambini uno dei tanti esempi concreti. Un impegno portato avanti anche negli anni da parlamentare nazionale. A distanza di otto anni dalla sua scomparsa - conclude Orlando - la città la ricorda con grande affetto, gratitudine e commozione".