Aldo Mucci (Sgs): "Proroga dei contratti per il personale, inviata richiesta di incontro urgente"

I segretari regionali SGS hanno inviato al MIM dipartimento per le risorse umane e dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione una richiesta di incontro in merito alla proroga dei contratti per il personale, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito nella Legge 10 agosto 2023, n. 112. Il chiarimento riguarda la proroga dei contratti 2024-2026 destinata al personale amministrativo T.A ( ATA) La legge 191 del 15 dicembre - che prevede la proroga dei contratti per gli AA e AT senza discriminazioni – “stride” con quando indicato nella nota MIM del 28 dicembre2023. Da una nostra verifica sul campo, abbiamo riscontrato che soltanto due partecipanti risulterebbero assunti – sottolinea Giusy Mirabelli segretaria SGS di Palermo. Si deduce che oltre il 90% del personale potrebbe essere escluso da questa proroga. Nella nota inviata, i dirigenti sindacali chiedono quali azioni il Ministero intenda intraprendere per modificare questa nota e aprire la possibilità di proroga contrattuale anche per coloro che non rientrano attualmente nei criteri indicati. Il PNRR di cui abbiamo sentito e letto tantissime volte, potrebbe subire un “black out” dovuto alla carenza di personale designato per tale compito. Nella nota congiunta, il Sindacato Generale Scuola chiede inoltre un ulteriore chiarimento circa i fondi MEF destinati ai C.S. ed i fondi PNRR destinati A.A e tecnici. A nostro avviso, la nota MIM complicherà il lavoro dei DSGA i quali nell’incertezza non prorogheranno i contratti di cui al decreto legge 22 giugno 2023, n. 75.