Aldo Mucci (Sgs) plaude alla elezione del professore Augusto Barbera a presidente della corte costituzionale

Il dirigente del Sindacato Generale Scuola ha inviato al professor Augusto Antonio Barbera, nuovo presidente della Corte costituzionale gli auguri per la sua elezione a presidente della Consulta. Esprimiamo compiacimento e da siciliano grande orgoglio scrive Mucci, in quanto il presidente Barbera è nato a Aidone in provincia di Enna. Barbera è stato direttore della Rivista “Quaderni costituzionali. Rivista italiana di diritto costituzionale”, edita da “Il Mulino”. È inoltre componente del comitato di direzione o del comitato scientifico di diverse altre riviste di settore. E’ un riconoscimento dovuto per Barbera, docente di diritto costituzionale a Bologna e già reggente della Consulta, chiamato ad un compito delicato quanto importante conclude Aldo Mucci.