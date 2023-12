Aldo Mucci (Sgs): "Auguri per un nuovo anno carico di speranza"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In un particolare momento come quello che stiamo vivendo, non è facile fare gli auguri di buon anno. Penso a chi non ha un lavoro, a chi è senza casa, ai migranti che muoiono nel Mediterraneo, alle donne vittime di femminicidio, alle famiglie sterminate dalle guerre, a chi non può curarsi, alla povertà. Quest’anno agli auguri voglio aggiungere il sostantivo “speranza”. Di solito pensiamo che sia l’ultima a morire perché tutti continuiamo sempre a sperare che i nostri sogni possano realizzarsi. Non dobbiamo dimenticare che la speranza è riferita al futuro, è legata alla visione positiva del domani. La speranza è tenacia, emozione, forza. Per questo sono sicuro che molto presto, la speranza cambierà ogni cosa trasformandola in realtà viva.

Aldo Mucci