Scuola, Aldo Mucci: "Basta precarietà, lavoratori ex Covid in presidio davanti alla sede dell’ufficio regionale scolastico"

Dopo due anni, non sono stati più rinnovati i contratti per il personale scolastico integrativo assunto in occasione della recentissima pandemia. Un mancato rinnovo che non solo ha fatto ripiombare nella disoccupazione decine di migliaia di lavoratori in tutto il Paese, migliaia solo nella nostra regione, con le conseguenze personali e familiari immaginabili, ancora di più in un territorio come il nostro che ha sempre più fame di lavoro e servizi, ma ha lasciato in gravissima difficoltà le scuole che si sono viste private di organico del tutto necessario. E’ chiaro come, a distanza di mesi dal riavvio dell’anno scolastico, il disagio di scuole e lavoratori sia ormai tale da non consentire ulteriori dilazioni ed impegni ma richieda risposte e fatti concreti, non più rinviabili. Pertanto alla luce della gravità di quanto sopra, SGB ha indetto una manifestazione dei Lavoratori con presidio. In occasione della protesta dichiara Aldo Mucci dirigente nazionale SGB Scuola, chiederemo un incontro con il Direttore Regionale, Giuseppe Pierro.