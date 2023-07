Aldo Mucci, incontro alla presidenza della Regione: "La scuola al centro degli obiettivi di crescita della Sicilia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolto ieri presso gli uffici della Presidenza della Regione Sicilia il primo importante incontro tra il dott. Marcello Caruso, Capo della Segreteria Particolare del Presidente della Regione, Renato Schifani, il dirigente nazionale del sindacato SGB scuola, Aldo Mucci, l’ex vice Ministro Giancarlo Cancelleri e il dirigente SGB scuola Filippo Baio. I temi trattati, bollenti come le giornate di quest’estate, paradossalmente intrecciati tra essi: la questione del personale ATA di terza fascia (assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici), rimasto senza lavoro dopo aver prestato servizio nelle scuole pubbliche siciliane nei due anni di pandemia da Covid 19 (anno scolastico 2020/21 e anno scolastico 2021/2022) e la grave carenza strutturale dello stesso personale, frutto di progressivi e sconsiderati tagli.

Due diritti, il diritto al lavoro e il diritto all’istruzione, egualmente mortificati in una regione fortemente a rischio analfabetismo e dispersione scolastica, nonché caratterizzata da una popolazione altamente multietnica, e pertanto bisognosa di scelte ponderate su parametri differenti rispetto a quelli utilizzati per altre regioni, meno “difficili”, al fine di ottenere analoghi risultati, in termini organizzativi ed in termini di fruizione dei vari servizi, tra cui l’Istruzione.

Marcello Caruso, si è mostrato sensibile per la sorte dei lavoratori ATA, attualmente privi di potere economico e di aspettative future. L’incontro si è concluso con l’impegno da parte del dott. Marcello Caruso di informare il Presidente Renato Schifani, - a Roma per incontri istituzionali - il quale si farà portavoce delle problematiche affrontate, presso il Parlamento nazionale, affinchè i lavoratori ATA, vedano riconosciuto il loro merito tramite il primo provvedimento normativo utile che disponga la loro assunzione a tempo indeterminato, così da ampliare l’organico ATA di diritto delle scuole siciliane, utile a garantire un diritto all’istruzione effettivo e concreto. Il dott. Marcello Caruso ed il dirigente nazionale Aldo Mucci auspicano un incontro con il Direttore dell’USR Sicilia, Dottor Giuseppe Pierro, al fine di istaurare un dialogo collaborativo, in vista del nuovo anno scolastico, che miri a porre la scuola, intesa come cuore pulsante, al centro degli obiettivi di crescita della Sicilia.