Aldo Mucci: "Da Palermo all’Emilia Romagna, SGS cresce in tutta Italia"

Cresce la famiglia del Sindacato Generale Scuola. Nei primi giorni del 2024 sono arrivati 115 nuovi iscritti. Nel mondo della scuola il sindacato SGS sta aumentando il numero di consensi: “Stiamo costruendo una grande partecipazione, stiamo crescendo e questo ci dà la misura della volontà delle persone di partecipare” dichiara Filippo Baio del direttivo regionale SGS. Il sindacato, sta registrando una crescita in tutto il Paese e questo gli consente di avere un ruolo più decisivo nei tavoli di confronto con MIM e con gli Uffici Scolastici Regionali – asserisce il Presidente SGS Nino Calandrino - SGS è un sindacato di vicinanza e rappresentanza di tutti i lavoratori della scuola. In Italia è necessario che ci siano più investimenti per far ripartire una scuola all’altezza dell’Europa, a partire dagli stipendi, a nuove assunzioni di personale – dichiara Giovanni Oliva componente del direttivo SGS scuola. SGS non vuole essere solo un sindacato a garanzia dei minimi contrattuali ma vuole tutelare il lavoratore, in quanto persona che sceglie il lavoro come proprio programma di vita, che si aspetta dal lavoro: l’identità, il reddito, la sicurezza, cioè i fattori costitutivi della sua vita e della sua personalità. “Non c’è dubbio che il merito di un risultato importante e lusinghiero va soprattutto al lavoro della nostra dirigenza territoriale, che fa del SGS Scuola un’organizzazione saldamente radicata e diffusa in ogni parte d’Italia, e alla presenza attiva delle nostre rappresentanze – RSA e RSU - sui luoghi di lavoro” conclude Giusy Mirabelli del direttivo regionale