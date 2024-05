Aldo Mucci, bene la scuola del cambiamento del direttore Pierro (Usr Sicilia)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La società sta vivendo degli importanti cambiamenti, corre travolgendo tutto ciò che rimane “statico”. La scuola, una delle più importanti istituzioni del nostro Paese, ponte di trasmissione, di cultura e conoscenze, di democrazia, ha un ruolo significativo nella società che corre. La scuola come casa, come strada, dove impari a conoscere la vita. Kant filosofo tedesco, considerato una delle figure più importanti della storia della filosofia, invitava i suoi studenti a riflettere con la propria testa e ad essere consapevoli e autonomi nelle decisioni che li riguardano da vicino. Insegnava ad accogliere i dubbi, a superare gli errori e a discutere le idee utilizzando le parole in modo appropriato, con cura, in quanto sono il ponte più solido tra passato e futuro. La scuola di oggi ha bisogno di un grande impegno condiviso, un cooperare quotidiano che vede la famiglia “seduta tra i banchi” a raccontare quel contesto territoriale, a volte nascosto, in cui i loro figli vivono.

Oggi la scuola ha bisogno di immergersi in quei cambiamenti della società facendoli suoi, trasmettendoli agli studenti i quali a sua volta formeranno le basi che vedranno crescere quel grande senso di responsabilità civile oltre che culturale che si chiama democrazia. La scuola di oggi va cercata e amata. Cercata da quelle istituzioni politiche che compongono la nostra democrazia; amata dalle famiglie, dagli studenti, dagli stessi educatori. Significativo è il lavoro dell’Ufficio Scolastico Regionale, guidato dal Dott. Giuseppe Pierro il quale continua a sviluppare rafforzandolo, quel patto educativo scuola famiglia che è alla base di tutto. Altra grande sfida è la tecnologia, il cui uso va educato quotidianamente, istituendo possibilmente una “figura scolastica” la quale educhi all’uso. Solo così possiamo ricomporre quell’armonia sociale che abbiamo da qualche tempo smarrito. Un plauso va all’accordo di collaborazione sottoscritto tra l’USR Sicilia e il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università del Salento per formare e supportare le scuole della regione con interventi utili allo sviluppo di competenze “ cultura digitale”. Oggi, guardando alla scuola siciliana possiamo affermare, prendendo in prestito una frase di Galileo Galilei, “E pur si muove” conclude Mucci del direttivo nazionale SGS Scuola.