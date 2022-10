Serve alcol a clienti con meno di 16 anni, denunciato titolare di un pub in via Candelai

Sei persone denunciate, sanzioni per i titolari di due locali per 11 mila euro. E' il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri della stazione Palermo Centro, in collaborazione con la polizia municipale nelle zone più calde della movida (i nomi dei locali "pizzicati" non sono stati forniti, ndr)

Dal comando dell'Arma raccontano: "Un 58enne, proprietario di un pub in via dei Candelai, è stato denunciato perché somministrava alcolici a clienti mi minori di 16 anni, e sanzionato amministrativamente per mancanza di autorizzazione per l’intrattenimento musicale. Per un 54enne, titolare di un panificio del centro storico, è invece scattata la denuncia perché possedeva per la vendita alimenti in cattivo stato di conservazione; il locale e le attrezzature sono state poste sotto sequestro preventivo".

Nel mirino delle forze dell'ordine anche gli esercenti di un bar e di una friggitoria in via Maqueda e di una pizzeria nei pressi di via dei Chiavettieri che sono invece stati denunciati per occupazione abusiva di suolo pubblico. I gestori di due pub, uno in piazza Sant’Anna e l’altro in piazza Aragona, sono stati sanzionati amministrativamente: il primo per la diffusione di musica all’aperto senza autorizzazione e tramite apparecchiature non conformi, il secondo perché suonava musica a porte aperte oltre l’orario consentito. Le apparecchiature sono state sottoposte a sequestro amministrativo. Infine, tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti per scopo non terapeutico.