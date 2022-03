Birre in vendita dopo la mezzanotte, cocktail serviti ai ragazzini: multe a market e pub del centro

Birre vendute dopo la mezzanotte nei mini market o cocktail serviti al tavolo a ragazzini di appena sedici anni. La polizia municipale ha sanzionato due negozi alimentari e due pub del centro (dei quali non sono stati forniti i nomi) nell’ambito dei controlli eseguiti durante il fine settimana con l'obiettivo di contrastare la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a minori.

"Durante l'operazione - aggiunge il comandante Vincenzo Messina - abbiamo sanzionato quegli esercenti che, non solo vendevano alcolici oltre gli orari previsti dalle ordinanze comunali, ma li somministravano a ragazzi al di sotto dei sedici anni. Il divertimento e la socializzazione sono diritti legittimi, più che mai in questo momento storico, ma l'attenzione per la salute altrui e il rispetto delle regole sono un dovere per tutti quanti".

Per i due pub la sanzione ammonta complessivamente a 666,66 euro. Ben più salata (6.666,67 euro ciascuno) la multa per i titolari dei due market che, vendendo alcol dopo la mezzanotte, in violazione dell'ordinanza sindacale.