L'Albero della Vita raddoppia allo Zen 2, all'associazione un nuovo locale confiscato alla mafia

Una nuova oasi di vita per i bambini del quartiere Zen 2 di Palermo. È questo l’obiettivo di Fondazione Albero della Vita che, attraverso il progetto Varcare la Soglia, aiuta le famiglie a uscire dall’isolamento generato dalla condizione di povertà economica ed educativa. Un presidio per rialzare la testa, essere ascoltati, riacquisire consapevolezza e orientamento per reagire alla propria condizione di disagio e agire per un possibile cambiamento. Grazie all’intervento del comando dei carabinieri, che hanno assegnato ad Albero della Vita un nuovo locale, il progetto è ora pronto a raddoppiare.

"Abbiamo avviato una fase d’ascolto dei nostri beneficiari chiedendo loro di cosa avessero bisogno - spiega Isabella Catapano, direttore generale di Fondazione Albero della Vita ETS -. Ad esempio, una mamma che seguiamo da tempo ha espresso il desiderio di un’area dove poter fare un aperitivo, un bambino ci ha raccontato che vorrebbe avere mare. L’obiettivo del nostro progetto non è quello di sconfiggere la povertà, ma di quello di permettere ai bambini e alle loro famiglie di poter immaginare un nuovo orizzonte. Ed è proprio così che vogliamo guardare a questo spazio. Un luogo dove le difficoltà diventano opportunità".

La presenza di un nuovo locale rappresenta per i beneficiari del programma Varcare la Soglia la possibilità di godere di uno spazio accogliente a loro dedicato, progettato per orientare i bambini e adulti al gioco, alla condivisione, ai temi del rispetto e della non violenza alla formazione e allo sviluppo. Un luogo fisico per accompagnare i beneficiari in un percorso orientato all’autonomia e per rafforzare le risorse dei nuclei familiari con bambini sollecitando la riacquisizione del proprio potenziale. Allo Zen 2, l’associazione ha a disposizione un locale confiscato alla mafia che consente di presentare ogni attività come una reale alternativa a quanto i bambini incontrano ogni giorno sulle strade. Un esempio di legalità e riscatto.

"Una vicina di casa mi ha parlato dell'Albero della Vita – racconta Rossella, mamma di tre bambini -. Non avevo fiducia, ero stanca, e mi sono sforzata solo per i miei figli. Per la prima volta ho trovato qualcuno che mi ascoltava senza giudicarmi. Ogni volta che salgo quelle scale per andare da loro mi sento più leggera perché so che là dentro c’è qualcuno che mi dedica tempo e sorrisi. Il mio figlio più grande era sempre aggressivo e parlava male con me e con tutti perché in casa aveva sempre sentito così. Anche lui grazie a questo posto è cambiato. Ha imparato a parlare, a rispettare le regole e a studiare. Vuole fare il dottore per aiutare la gente e quando me lo ha detto mi sono venuti gli occhi lucidi".

Rossella è una delle mamme che è riuscita a ripartire, trovando fiducia e un lavoro come badante. La pandemia però ha reso tutto più difficile ed è stata costretta a lasciare il lavoro. "Mi è crollato di nuovo tutto addosso – racconta - i pochi soldi sono finiti in fretta. C’erano giorni che dopo pranzo facevo buio in casa per far credere ai bambini che avevano già mangiato la cena e che era l’ora di dormire. Mi sentivo una mamma indegna. Non riuscivo a mettere in tavola due pasti. Qualche giorno dopo siamo riusciti a rivedere gli operatori dell’Albero e ci hanno regalato un tablet e dei buoni pasto. L’Albero della Vita ci ha salvato ancora una volta".

A pochi passi dalla sede dell'Albero della Vita si trova la sede del comando dei carabinieri ed è stato proprio grazie al loro intervento che l’associazione è riuscita a ottenere l’assegnazione del nuovo locale. Il comandante Davide De Novellis ha paragonato questa assegnazione a quello della casa di Totò Riina di via Bernini oggi caserma dei carabinieri all'Uditore. "Il passaggio dell’assegnare un locale dalla mafia all’associazione vuol dire passare dall’illegalità alla legalità. Vuol dire avere a cuore una realtà come Fondazione Albero della Vita che si occupa dei bambini, delle famiglie e del territorio. È un segnale fortissimo. Una bella vittoria. Un giorno l’operatrice Serena mi ha raccontato che allo Zen i sogni volano basso perché i bambini non sanno cosa c’è fuori. E regalare un’opportunità è anche questo. Una volta abbiamo portato una bambina a teatro e ci ha detto che per lei quella era la felicità. Non è vero che nulla cambia. Un giorno mi auguro che questo quartiere possa essere considerato non una cosa a sé stante, ma uno dei quartieri di Palermo".