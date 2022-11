Albero pericolante in viale Michelangelo, intervento dei vigili del fuoco e traffico in tilt

Era già pericolante e c'era il rischio, ancor più per via dello scirocco di oggi, che cadesse sull'asfalto e facesse grossi danni. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina in viale Michelangelo per tagliare un albero che si trovava nel marciapiede alla destra, nella carreggiata in direzione Borgo Nuovo. Le squadre del 115 hanno bloccato temporaneamente la circolazione per segare il tronco.

L'albero però, forse spinto dal vento, invece di cadere in strada è finito nel piazzale di una ditta di autoricambi. Non si registrano feriti né danni ingenti: ad avere la peggio è stata l'insegna dell'attività, rimasta leggermente piegata sotto il peso dell'albero. Terminata l'operazione, a causa della quale si sono formate lunghe code, la strada è stata riaperta.