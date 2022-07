Intrappolata in casa dai rami di un ficus: "Situazione di pericolo, si poti l'albero con urgenza"

Intrappolata in casa dai rami del ficus. Accade in via Porto Salvo, dove una signora non riesce né ad aprire le finestre né ad accedere al balcone, a causa di un albero che non viene potato da tempo immemore.

Lo rende noto il consigliere rieletto della prima circoscrizione Antonio Nicolao che, dopo i solleciti della proprietaria dell'abitazione, ha inviato una nota al dirigente di Casa natura per "programmare con la massima urgenza la potatura dell'albero".

"Oltre a non poter godere di un panorama mozzafiato, come quello che si affaccia sul porticciolo della Cala, la signora si ritrova in casa insetti e piccioni che entrano dal terrazzino". Non solo. "C'è - aggiunge Nicolao - una oggettiva situazione di pericolo: "In caso di evacuazione per incendio infatti verrebbe a mancare una possibile via di fuga come il balcone, occluso dai rami. Il Comune intervenga subito con la potatura".