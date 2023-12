L'albero di Natale della Stazione decorato dagli studenti e dagli agenti della Polfer

Anche quest’anno i bambini di una scuola di Palermo hanno aiutato gli agenti della Polfer a realizzare l’albero di Natale della Specialità, con addobbi sui temi della legalità e della sicurezza ferroviaria, trattati durante gli incontri tenuti dagli agenti della polizia ferroviaria nell’ambito del progetto “Train… to be cool”.

“Train… to be cool”, è un progetto ideato, nel 2014, dal dipartimento della Pubblica Sicurezza del miinistero dell’Interno – Servizio Polizia Ferroviaria, in collaborazione con il ministero dell’Istruzione ed il dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma, ha la finalità di mettere a conoscenza i giovani dei pericoli, talvolta nascosti o poco noti, dell’ambiente ferroviario.

Una mattinata ricca di emozioni per due classi quarte della scuola elementare Collodi di Palermo che hanno raggiunto la stazione a bordo di un pullman della polizia, per poi visitarne gli ambienti, un treno messo a disposizione da Rfi e Trenitalia, nonché i mezzi e gli uffici della Polfer. Il clou è stato l’arrivo, a bordo del veicolo elettrico della Polfer, di Babbo Natale che ha aiutato i bambini ad addobbare, con decorazioni da loro realizzate in classe, il “Tree… to be cool”, l’albero della legalità e della sicurezza ferroviaria collocato all’interno della stazione di Palermo centrale.

Babbo Natale ha anche ha raccolto i doni lasciati dai giovani studenti per coetanei meno fortunati che saranno successivamente consegnati dagli agenti della Polfer ad associazioni di famiglie bisognose della città. La solidarietà dei bambini è stata ricompensata con alcuni gadget del progetto “Train… to be cool”. L’albero rimarrà in stazione per tutte le festività natalizie e sarà un prezioso veicolo di diffusione del tema della sicurezza in ambito ferroviario tra i tanti viaggiatori che si fermeranno ad ammirarne gli addobbi.