Il Natale a Monte Pellegrino, al santuario di Santa Rosalia arriva l'albero per i fedeli

Anche il santuario di Santa Rosalia avrà il suo albero di Natale. "Tenuto conto del flusso di devoti e di turisti che si stanno recando a Monte Pellegrino - dice l'amministratore unico di Rap Girolamo Caruso - d’accordo con il sindaco Roberto Lagalla, si è voluto allestire un albero con le luminarie come forma di rispetto alla nostra santa patrona. L’albero è stato posizionato ai piedi della scalinata”.

La scorsa settimana sempre la Rap ha inaugurato un punto informativo sui servizi in piazza Don Lugi Sturzo insieme a un albero di Natale come simbolo di attenzione e presenza sul territorio. Questa l'iniziativa messa in campo dall'azienda addetta al servizio rifiuti, è stata inaugurata insieme al sindaco e all'assessore ai Rapporti funzionali con Rap Andrea Mineo.