Comune senza bilancio, pagano i privati: l'albero di Natale al Politeama sarà allestito entro domenica

L'albero di Natale al Politeama sarà allestito entro fine settimana. E ad aiutare il Comune, ancora senza il bilancio di previsione 2021, ci pensano i privati. Con Palazzo delle Aquile che ha i fondi bloccati, cinque associazioni di imprenditori (Confcommercio, Confartigianato-Casartigiani, Confindustria, Ance, Confesercenti) assieme ad un gruppo di ex municipalizzate sosterranno le spese per abbellire con il simbolo per eccellenza del Natale la piazza centrale della città. Mentre a coprire i costi per le luminarie sarà la Città metropolitana, che provvederà a piazzarle nel percorso Arabo-normanno: quindi non solo a Palermo, ma anche a Monreale e Cefalù.

Nel secondo Natale dell'era Covid - oltre alle norme su distanziamento e contenimento dei contagi - il Comune deve fare pure i conti con le ristrettezze economiche dovute alla situazione finanziaria dell'ente, che non permette nemmeno di spendere i 700 mila euro incassati con la tassa di soggiorno nel trimestre luglio-settembre. Fondi che potrebbero essere destinati a iniziative culturali, sport e decoro urbano e invece non potranno essere toccati fino a quando non verrà approvato il bilancio di previsione 2021.

Il contributo delle imprese all’acquisto dell'albero di Natale è per l'assessore alle Attività produttive, Cettina Martorana, "un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato, visto che le spese saranno diise con le società partecipate del Comune". L'amministrazione Orlando non ha potuto fare altro che accogliere la proposta delle associazioni dei commercianti, degli artigiani e degli imprenditori per evitare di lasciare spoglia la piazza antistante al Politeama. "Al massimo domenica - promette Martorana - verrà collocato l'albero. Sarà un albero luminoso, fuori dall'ordinario, per un'iniziativa che abbiamo voluto chiamare 'Natale Insieme 2021'".