L'albero di Natale... che non c'è, delusione al Politeama: ma c'è una sorpresa per mercoledì

Doveva essere sistemato "entro domenica" e qualcuno l'ha dato effettivamente per installato. Eppure, alle 18.30 di stasera, lunedì 13 dicembre, davanti al Politeama dell'albero di Natale non c'è alcuna traccia. Ci sono delle transenne ed una base che sembra pronta per accoglierlo, ma per ora il simobolo della città in festa può essere soltanto immaginato.

Per i noti problemi finanziari del Comune (al centro anche di un'inchiesta giudiziaria), quest'anno in aiuto dell'amministrazione di Palazzo delle Aquile sono corse cinque associazioni di imprenditori (Confcommercio, Confartigianato-Casartigiani, Confindustria, Ance e Confesercenti) e alcune delle ex municipalizzate, disposte a sostenere le spese per non lasciare la piazza più centrale (e forse anche più bella) della città senza addobbi.

A svelare i motivi di quello che sembra (ma che non sarebbe) un intoppo, è l'assessore comunale alle Attività produttive, Cettina Martorana: "Al Politeama - spiega a PalermoToday - non ci sarà il classico abete, ma una struttura metallica che è in fase di montaggio altrove e che sarà inaugurata mercoledì 15 alle 19". Una sorta di scultura, quindi, non un albero "vero", come quello che invece - come previsto - è stato illuminato alle 18.30, anche alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, ai Quattro Canti. In questo caso i fondi sono stati messi a disposizione dalla Città metropolitana.