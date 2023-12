Il Natale arriva alla Noce, inaugurato l'albero in piazza: lanciato un contest per le lettere più belle a Babbo Natale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un albero luminoso si accende nel quartiere Noce. L’inaugurazione si è svolta ieri sera, 5 dicembre, a piazza Principe di Camporeale. Presenti tanti residenti, commercianti e associazioni della zona, che hanno contribuito alla realizzazione della decorazione natalizia.

"Per l’ottavo anno consecutivo - spiega Davide Grasso, associazione 'Basta volerlo' - siamo riusciti a portare il Natale in piazza grazie al contributo dei commercianti, dei residenti e delle associazioni. In un momento così buio sia dal punto di vista sociale che economico, hanno deciso di donare alla piazza l’albero di Natale come simbolo di speranza.

Non è semplice riuscire a riunire così tanta gente in una piazza, in una giornata in cui la protezione civile aveva dichiarato l’allerta meteo e in un periodo storico in cui la gente preferisce stare online sui social anziché cercare il contatto umano".

Con l’occasione, è stato lanciato anche un contest, grazie alla creazione di 2 bucalettere di Babbo Natale ideate e realizzate dall’associazione Basta Volerlo e dal laboratorio di quartiere Noce. "Da oggi e fino al 24 dicembre - continua - i bambini, di età compresa tra i 6 e i 12 anni, possono scrivere una lettera a Babbo Natale e imbucarla in una delle due bucalettere che troverete al Caf di via Perpignano, 9 e al laboratorio di quartiere, in via Giano Vitale, 54. Il 27 dicembre verranno aperte le lettere e pubblicate nella pagina Facebook dell’associazione Basta Volerlo. Le 3 che prenderanno più like riceveranno dei premi".